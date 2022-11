Scala & Kolacny Brothers zijn muzikale gast bij groots Nederlands cultuurfeest: “Winnaar Arnon Grunberg is fan van ons!”

Daarnaast komt er aan het in ontvangst nemen van de prijs ook een heuse uitreikingsceremonie te pas. Een waarvoor de winnaar enkele duidelijke wensen mag uitspreken. En omdat de winnaar van dit jaar, Arnon Grunberg, een grote scalafan is, zijn het dit jaar dus niemand minder dan de Belgische Scala & Kolacny Brothers die die muzikale taak mogen volbrengen. Het was naar verluidt Grunbergs grote wens om Scala in het Nederlandse Den Haag te brengen om speciaal voor hem op het podium te staan. Hij is dan ook dol op Scala’s uitvoering van ‘Smells like teen spirit’.