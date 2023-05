Sandrine samen met Gustaph op het podium van Songfestival: “We hadden aan elkaar beloofd: als ik zou doorgaan, ga je mee”

“Sandrine heeft ook op de plaat meegezongen”, vertelde Stef ‘Gustaph’ Caers (42) een tijdje terug in radioprogramma ‘Goeiemorgen Morgen’, toen hij de videoclip van z’n lied lanceerde. “Voor de finale van Eurosong had ze een andere verplichting, maar we hadden aan elkaar beloofd: als ik zou doorgaan, dan gaat ze mee. En ze is haar belofte nagekomen.”

Net als Gustaph heeft Sandrine (38) - de beste vriendin van Stef en z’n echtgenoot Roen - een verleden bij ‘Eurosong’. Nadat ze in 2004 doorbrak dankzij talentenjacht ‘Idool’, waagde Van Handenhoven vier jaar later haar kans bij ‘Eurosong’. Haar nummer ‘I Feel The Same Way’ viel in de smaak bij kijkers én jury, maar moest het finaal afleggen tegen Ishtar en hun ‘O julissi na jalini’. Niet dat het Sandrine tegenhield om te blijven zingen. Zo was ze vorig jaar nog te zien in de musical ‘Josephine B. Een leven in revue’, over de Frans-Amerikaanse zangeres Josephine Baker. Daarnaast is ze ook actief als presentatrice bij regionale zenders ATV- en TV OOST, , en volgt ze een studie ‘media en entertainment business’. “Het is heel heftig om een fulltime studie te combineren met mijn werk”, vertelde ze daar zelf over. “Maar het is de moeite waard.” Net als die passage op het Songfestival, met andere woorden.