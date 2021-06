Samenwerking met Courteney Cox? Ed Sheeran kondigt iéts aan op Instagram

Muziek Pink treedt op met haar dochter en recordhou­der Drake brengt zoontje mee op het podium: dit waren de Billboard Music Awards 2021

24 mei Zondagavond werden de Billboard Music Awards uitgereikt in Los Angeles. Grote winnaar was de Canadese muzikant The Weeknd, met 10 prijzen. Al waren het vooral de kinderen van de sterren die op het podium de show stalen.