Sam Smith moet optreden in Manchester stopzetten na vier nummers: “Ik voelde dat er iets mis is”

Smith liet later in een Instagram Story van zich horen. “Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik ben een paar weken geleden hersteld van een virus en sindsdien hebben we door Europa gereisd en geweldige shows gehad.”

Volgens de 31-jarige artiest ging alles tijdens de soundcheck nog goed. “Maar tijdens mijn derde liedje merkte ik dat er iets mis was met mijn stem. Bij het vierde liedje voelde ik dat er echt iets mis was.” Hoewel Smith naar eigen zeggen alles heeft geprobeerd om weer te kunnen optreden, ging dat niet. “Mijn hart is gebroken dat ik de show niet heb kunnen afmaken. Ik hou van jullie allemaal. Het spijt me.”

De Too good at goodbyes-zanger begon in april met de Gloria-tour, vernoemd naar het laatste album. Wegens ziekte door een virus moesten de shows in Glasgow en Birmingham al uitgesteld worden. Volgens Smith ging het toen om iets besmettelijks, want zieke collega's waren ook niet in staat om op te treden.