Sam Smith en Madonna lanceren nieuwe single ‘Vulgar’: “Dit nummer is heel speciaal voor mij”

Na het nummer ‘Back that up to the beat’ van Madonna en de hits ‘Unholy’ en ‘I’m not here to make friends’ van Sam Smith, sloegen de artiesten voor het eerst de handen in elkaar voor ‘Vulgar’. “’Vulgar’ is een nummer dat heel speciaal voor mij is", reageert Smith op Instagram. “Ik, de queen en een groep van enkele van de meest getalenteerde mensen die ik ken, gingen de dag na de Grammy’s de studio in en we creëerden dit muziekstuk. De creativiteit was puur en de energie leefde. Ik ben zo opgewonden om dit met jullie te delen!”