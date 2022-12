Sam Smith en Kim Petras plannen een vervolg op hun wereldhit ‘Unholy’

Zingen we binnenkort mee op een vervolg van het theatrale “Mummy don’t know daddy’s getting hot at the body shop doing something unholy”? De kans is zeer groot. “Ik ben momenteel met Sam aan het praten over een nummer op mijn aankomende album", onthult Petras in een interview met ‘The Sun’. “Ik zou heel graag blijven samenwerken met Sam, want het komt zelden voor dat je artiesten vindt waarmee je op dezelfde golflengte zit. Sam en ik schrijven goed samen en zijn allebei graag in de studio.”