Sam Bettens toont ontbloot bovenlijf in nieuwe videoclip: “You don’t need to hide your body”

Rex Rebel, de nieuwe band van Sam Bettens, lanceerde vandaag hun nieuwe videoclip van het nummer ‘Body’. In die videoclip is Sam voor het eerst sinds zijn transitie te zien met ontbloot bovenlichaam. Met het nummer lijkt hij een duidelijk statement te maken: niet alleen zijn borstkas is te zien, ook de tekst heeft een boodschap: “You don’t need to hide your body.”

In een podcast met De Standaard vertelde hij meer over het nummer en de bijhorende videoclip: “Ik denk dat heel veel mensen nog altijd niemand kennen buiten mij die transgender is en dat ze zich daar nog altijd heel weinig van kunnen voorstellen. Ik blijf dus de missie hebben om het onderwerp bespreekbaar en normaler te maken.” De nieuwe videoclip is dan ook het ideale moment om zichzelf te durven tonen. Bettens zelf heeft altijd al ‘superpositieve reacties’ gehad op zijn transitie en beseft ook dat hij in een unieke positie zit: “Als ik met deze video, al is het maar één gastje van 16, erover kan laten praten met zijn mama, die mij dan van vroeger kende van K’s Choice, om het bespreekbaar te maken, dan ben ik al in mijn opzet geslaagd.”

Bettens maakte in mei 2019 bekend dat transgender was en voortaan als man door het leven wilde gaan, waarna hij aan zijn transitie begon. Hij onderging onder meer een borstamputatie - waarvan de littekens zichtbaar zijn in de clip van ‘Body’ - en neemt ook hormonen. “Onder meer om een mannelijker lichaam te krijgen”, vertelde hij recent nog in een interview met HLN. “En dat lukt prima: alles wordt wat rechter, minder vrouwelijk, en ik maak makkelijker spieren aan. Maar daarnaast wil ik ook dat mijn stem mannelijker wordt. Ze is al wat dieper geworden, maar eerlijk gezegd duurt het me te lang voor ze écht laag wordt. Al moet ik eigenlijk blij zijn dat ik überhaupt nog kán zingen.”

Volledig scherm Sam Bettens © YouTube