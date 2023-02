S10, Selah Sue en Ellie Goulding vervolledigen affiche Werchter Boutique, festival is volledig uitverkocht

Headliner van het festival is niemand minder dan Pink en dat tot grote vreugde van alle fans van de Amerikaanse zangeres. Het is namelijk al zo’n vier jaar geleden dat de artieste nog eens in ons land op de planken stond. Haar laatste optreden in België dateert al van 2019. Toen stond de wereldster op Rock Werchter.

Naast Pink zakken ook OneRepublic en Goldband af naar de weide van Werchter. Wie afgelopen zomer op Rock Werchter was, kon de Nederlandse band er al spotten. Daarnaast staat de groep deze lente ook nog twee keer in een uitverkochte Lotto Arena in Antwerpen. S10, Selah Sue en Ellie Goulding vervolledigen op hun beurt de affiche

Wie nog een ticket voor Werchter Boutique wil bemachtigen, is er helaas wel aan voor de moeite. Op haar Instagramaccount laat de organisatie weten dat het festival volledig uitverkocht is. Inmiddels werd er wel een wachtlijst geopend. Wie zich wil inschrijven, kan dat via volgende link.

