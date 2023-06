Ryan Siew (26), gitarist van metalband Polaris, plots overleden

“Het is met gebroken harten en veel verdriet laten we jullie weten dat onze broer en bandgenoot Ryan Siew in de ochtend van 19 juni overleden is”, staat er te lezen in het bericht. “Tien jaar lang was hij onze beste vriend en artistieke soulmate. Die jaren zullen nooit genoeg zijn. Hij was vriendelijk en slim, hij was grappig en moedig en creatief, hij had enorm veel talent. Hij hield van kunst, en schoonheid in alle vormen. Hij hield van goed eten in goed gezelschap. Hij hield van Harry Potter en van psychologische thrillers en true crime-documentaires. Hij hield van erg diverse muziek, en sprak die taal op een manier dat maar weinigen het kunnen. Maar boven alles hield hij van zijn familie en vrienden. Hij werd bewonderd en was geliefd door velen. Ryan, we zullen voor altijd van je houden en je missen. Het gat dat je in ons leven hebt achtergelaten, zal nooit gevuld kunnen worden.”