'Ruimtevaarder' van Kommil Foo verkozen tot beste Nederlandstalige hit van de Lage Landen

Muziek Balthazar probeert leemte van Florence + The Machine te vullen, maar de kloof bleek net te groot

Last minute moest Balthazar invallen voor een zieke Florence van Florence + The Machine op de laatste avond van Pukkelpop. Als voorlaatste headliner op één van de grootste festivals in België mogen spelen, is een godsgeschenk. Maar dat geschenk bleek een beetje vergiftigd.