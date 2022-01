Ruim 2 miljoen mensen in meer dan 600.000 huiskamers vierden feest met ‘24 UUR LIVE’

In het Antwerpse Sportpaleis is een einde gekomen aan ‘24 UUR LIVE’, de online muziekmarathon op initiatief van Miguel Wiels. De concerten werden via HLN.be in 600.000 huiskamers gestreamd, goed voor ruim 2 miljoen Vlamingen. Er werd ook voor 100.070,95 euro "fooi" opgehaald.

Het was de tweede editie van het evenement, waarbij meer dan 100 artiesten op 24 uur tijd in het Sportpaleis passeerden. Ze werden begeleid door Miguel Wiels en zijn live band. Anders dan bij de eerste editie, was nu ook een beperkt publiek fysiek welkom: 200 personen per tijdsblok van twee of drie uur.

De concerten werden zaterdag om 18 uur afgetrapt, zondag om 18 uur mocht Niels Destadsbader als laatste van 129 artiesten optreden. "We hebben in totaal 420 liedjes gespeeld, die we niet op voorhand repeteerden met de artiesten", zei Miguel Wiels na afloop. "We moesten dus de hele tijd volledig geconcentreerd zijn.”

Het evenement online volgen kon gratis via HLN.be, maar kijkers konden wel bijdragen aan een fooipot. Daar zat op het einde van de marathon ruim 100.000 euro in, om het evenement te bekostigen en de live muzieksector te steunen. In totaal werd ‘24 UUR LIVE’ in 600.000 huiskamers gevolgd.

