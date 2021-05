Rotterdam steunt met corona besmette Duncan Laurence

Muziek Niels Destadsba­der verplaatst concert­reeks in Ghelamco Arena naar juli 2021

19 mei Normaal gezien zou Niels Destadsbader (32) al in november vorig jaar 12 keer optreden in de Ghelamco Arena in Gent, maar daar stak corona helaas een stokje voor. Nu zijn er nieuwe data aangekondigd, in juli 2021.