Rosalía komt naar Rock Werchter 2023

Het is niet de eerste keer dat Rosalía op het podium van Rock Werchter zal staan. In 2019 speelde ze de pannen van het dak in The Barn. De Spaanse zangeres slaagt erin om Andalusische flamencomuziek mainstream te maken. Met veel show en beats.

De volgende editie van Rock Werchter vindt plaats van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli 2023. Eerder bevestigden grote namen als Stromae, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys en Oscar and The Wolf al voor het festival. Ook deze namen zijn bevestigd: Aurora, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, The 1975 en Sam Fender. Verder kunnen de festivalgangers dansen op Cavetown, The HU, slowthai, The Interrupters, Wardruna, Tamino en The Black Keys. Op zijn Adekunle Gold, Dean Lewis, Sigur Rós, Xavier Rudd, Paolo Nutini en Machine Gun Kelly van de partij. Lovejoy, Pip Millett, Amenra, Puscifer, Gabriels, Jacob Collier en The Lumineers maken ook hun opwachting.