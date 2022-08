Ronny Retro lanceert eigen tripel: “Een jaar over nagedacht”

Een nieuwe tripel lanceren, en dat in bierland België. Je moet het maar durven. Nick Kraft - of beter: z’n alter ego Ronny Retro - liet zich niet afschrikken, en ging in zee met Brouwerij Het Nest uit Oud-Turnhout. “Een jaar geleden hadden we het plannetje opgevat om met een eigen bier op de markt te komen, maar door omstandigheden werd dat steeds uitgesteld”, vertelt Nick. “Aanvankelijk dachten we aan een pils, maar uiteindelijk is het een tripel geworden. Het was daarbij héél belangrijk dat het bier exact 6,9 procent alcohol bedroeg. Ronny heeft iets met die twee cijfers: hij is namelijk geboren op 06/09/69. (lacht)” En dat is niet het enige element waarbij rekening werd gehouden met de voorkeuren van den iejenigen echten. “Ronny is een groot supporter van RAFC, en dus kon het etiket alleen maar in hun kleuren - rood en wit - zijn.”

Om de lancering van het bier kracht bij te zetten, werd een opmerkelijk promofilmpje opgenomen. Daarin zijn zowel Nick als Ronny tegelijkertijd te zien. “Ik ben ook actief bij het dj-duo Lowriderz, en wij hebben een vaste cameraman tijdens onze optredens. Hij kwam met het idee om Nick én Ronny samen in beeld te brengen. We hebben dat in twee keer opgenomen: een keertje als mijzelf, eentje als mijn alter ego. Het is gelukt, maar eenvoudig was het niet. Alles moet tot op de millimeter kloppen, want anders zie je dat in beeld. Ik had achteraf een ‘Ronny Retro’-tripel nodig om te bekomen.” Op muzikaal vlak heeft Nick eveneens nog plannen met z’n Antwerpse trouwfeestvedette. “Binnenkort zal er een nieuwe song uitkomen, die wat techno-invloeden heeft. Ronny houdt namelijk van die muziek, en is stiekem een beetje verliefd op Charlotte de Witte. En ‘t is zelf ook ne witte. (lacht)”

Wie benieuwd is naar het ‘Ronny Retro’-bier, kan terecht bij Drankenhandel Verreydt. Zij hebben vestigingen in Herentals, Olen en Lille. Per bak betaal je € 38,39. Daarnaast wordt het bier ook exclusief getapt bij Bar Bier in Herentals.

LEES OOK