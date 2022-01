Ronnie Spector, ‘original bad girl of rock & roll’, is overleden: “Er zal nooit meer iemand zijn zoals Ronnie”

Het bijenkorfkapsel van Amy Winehouse? Van Ronnie Spector geleend. De mascara van Chrissie Hynde? Idem. Dat vrouwen in de popmuziek zich niet meer als maagdelijke poppemiekes hoefden te gedragen, ook daarvoor mogen ze Ronnie Spector bedanken. De mensheid als geheel hoort Ronnie en haar Ronettes eeuwig dankbaar te zijn voor onsterfelijke liedjes over liefde en smart, van ‘Be My Baby’ tot ‘Is This What I Get For Loving You?’ Dat Ronnie wist te ontsnappen uit de stalen klauwen van haar man, de gevaarlijke gek Phil Spector, is de oerversie van Girl Power. Ronnie Spector, ‘the original bad girl of rock and roll’, is op 78-jarige leeftijd overleden.