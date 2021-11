Ronnie Flex en Demi de Boer verwelkomen dochtertje: “We blijven bij je, voor altijd”

“Welkom in ons warme thuis”, schrijft de artiest, die al dochtertje Nori (2) had. “Je moeder en grote zus en ik houden heel veel van jou. En we blijven bij je, voor altijd en daarna.” Voor Demi (25), de dochter van oud-voetballer Ronald de Boer, is het haar eerste kindje.

Naast een drietal foto’s deelt Ronnie ook een video waarin zijn dochter Nori haar zusje voor het eerst ontmoet. Ronnie kreeg Nori samen met dj Wef, met wie hij nooit een officiële relatie heeft gehad. Het stel voedt het meisje samen op.

Nori en Rémi hebben dezelfde namen als albums van de zanger. Ronnies album ‘Nori’ kwam in 2018 uit, ‘Rémi’ in 2017. Onder de post krijgt het stel felicitaties van onder anderen Lil’ Kleine en Typhoon.

Stapels onnodige kleding

Ronell Plasschaert, zoals Ronnie echt heet, leerde Demi zo’n drie jaar geleden kennen in de kledingzaak waar zij lange tijd werkte. De rapper vond haar zo leuk, dat hij daar twee keer per week naartoe ging en bergen kledij kocht die hij niet nodig had.

De artiest vond het best spannend om Demi toe te laten in het leven van zijn dochter Nori, maar het was ook een opluchting. Hij stond er immers niet meer alleen voor als het meisje een deel van de week bij hem was, zei hij in zijn realityserie op Videoland.

Quote Demi is gewoon alles wat ik niet ben Ronnie Flex

Inmiddels weet Nori niet beter, aldus Demi. “Mijn band met haar is natuurlijk heel anders dan met Ronell. Ik ben meer de regelaar. De moeder-achtige dingetjes neem ik op me.”

Demi vult hem perfect aan, zei de rapper eerder. “Zij is gewoon alles wat ik niet ben. Als ik uitslaap, staat zij al klaar om me wakker te maken. En wanneer ik koffie nodig heb, staat ie bij wijze van spreken al klaar. Ze is heel erg zorgzaam en heel erg begaan met mij en mijn werk. En ze is ook heel grappig.”

