Roméo Elvis brengt na half jaar stilte nieuw nummer uit

In ‘TPA’, kort voor ‘tout peut arriver’, toont Roméo Elvis een behoorlijk triestige kant van zichzelf. “Nu ik aan de top sta, kan ik alleen nog maar vallen”, rapt hij. Het lied is een reactie op de commotie die ontstond nadat een jonge vrouw vorig jaar verklaarde dat de Brusselaar haar aangerand had. De succesvolle muzikant verontschuldigde zich toen publiekelijk voor zijn gedrag: “Ik ben me ervan bewust dat ik mijn handen op een ongepaste manier heb gebruikt. Ik was ervan overtuigd dat ik inging op een uitnodiging, die geen uitnodiging bleek te zijn”, klonk het op het Instagramaccount van de Brusselse muzikant.