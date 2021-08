Rolling Stones op tournee zonder Charlie Watts: “We vrezen dat de kwakkeljaren gaan beginnen”

Muziek Afscheids­tour­nee Klaasje officieel van start: “Samen met Hanne en Marthe ga ik de komende maanden alleen maar genieten”

30 juli Na anderhalf jaar wachten is het eindelijk zover. Op vrijdag ging de nieuwe K3-show in première in het Ethias Theater in Hasselt. Een bijzonder moment voor de drie meiden, maar vooral voor Klaasje Meijer (26). Voor haar is het namelijk haar laatste tournee als K3’tje.