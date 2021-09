Rolling Stones dragen optreden op aan overleden drummer Charlie Watts

Mick Jagger vertelde tijdens een try-out voor de aankomende ‘No Filter’-tournee dat het een aangrijpende avond was voor de groep. “Dit is de eerste tour in 59 jaar die we doen zonder onze geliefde Charlie Watts”, zegt Jagger in de clip tegen het publiek, terwijl de andere bandleden zich om hem heen verzamelen. “En we missen Charlie allemaal zo erg. We missen hem als band, we missen hem als een vriend, op het podium en daarbuiten. We hebben zoveel herinneringen aan Charlie. Ik weet zeker dat sommigen van jullie die ons eerder hebben zien optreden hem ook missen en ik hoop dat jullie aan hem zullen blijven denken zoals wij dat ook doen.”