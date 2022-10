Rolling Stones de studio in voor album zonder Charlie Watts

Celebrities Had Mick Jagger een affaire met zijn Rolling Sto­nes-collega’s? “Op het einde keek ik gewoon toe hoe ze seks hadden”

‘(I Can’t Get No) Satisfaction’. Het is een nummer van de Rolling Stones, maar ook wel het persoonlijke lijflied van Mick Jagger (79), de frontman van de groep. De rocklegende heeft een turbulent liefdesleven achter de rug - naar eigen zeggen dook hij al met 4.000 vrouwen het bed in. ‘The Stone Age’, een nieuw boek over de band, doet daar nu nog een schepje bovenop op. De zanger zou namelijk ook een innige romance beleefd hebben met zijn Rolling Stones-collega’s Mick Taylor (73) en Keith Richards (78). “Ik heb ze in bed betrapt. Ze waren volledig naakt.”

