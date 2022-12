Rolling Stone roept ‘Renaissance’ van Beyoncé uit tot beste album van 2022

‘Renaissance’ kwam eind juli uit en was het eerste album van Beyoncé in zes jaar tijd. De plaat werd vrijwel overal ter wereld goed ontvangen. In de eerste week van release ging de plaat maar liefst 332.000 keer over de toonbank in de Verenigde Staten. De nieuwe plaat van de Amerikaanse zangeres haalde ook opmerkelijk veel streams. In de eerste week stond de teller namelijk al op meer dan 179 miljoen officiële strams/