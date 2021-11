Rolf Sanchez brengt nieuwe single uit en kondigt debuutalbum aan

Op het album staan natuurlijk de grote hits ‘Mas, Mas, Mas’ en ‘Ven Ven’, maar laat Rolf ook verschillende muzikale facetten van zichzelf zien. “Het mooie van dit album is de diversiteit die ik kan laten horen. Hoewel mijn muziek vaak vrolijk van karakter is, gaat mijn album niet alleen maar over rozengeur en maneschijn. Ik kan niet wachten om mensen te verrassen met andere dingen dan ze tot nu toe van mij hebben gehoord”, zegt Rolf.

Nieuwe single ‘Te Amaré’

Het nieuwe nummer ‘Te Amaré’ heeft een vrolijke en dansbare melodie. Degenen die de Spaanse taal begrijpen, zullen door hebben dat de tekst wat ondeugender is dan dat we normaal van de zanger gewend zijn.

“’Te Amaré’ betekent ‘Ik zal van je houden’. Het nummer gaat over het intense verlangen naar een persoon waarmee je wil verdwijnen naar een plek waar niemand jullie ziet. Om vervolgens samen in bed, op het strand of waar dan ook te eindigen totdat je van de vermoeidheid samen in slaap valt”, vertelt Sanchez.