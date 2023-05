Roger Waters zorgt opnieuw voor ophef: voormalig Pink Floyd-bassist als nazi-officier op podium in Berlijn

MuziekRoger Waters (79), de controversiële rockster en mede-oprichter van Pink Floyd, ligt onder vuur nadat hij tijdens een concert in Duitsland verkleed als nazi-SS-officier op het podium verscheen én de overleden Al Jazeera-journalist Abu Akleh met Anne Frank had vergeleken.

Het opruiende optreden, dat vorige week plaatsvond in de Mercedes-Benz Arena in Berlijn, begon met een aankondiging op een scherm met de tekst: “Over een kwestie van algemeen belang: een rechtbank in Frankfurt heeft bepaald dat ik geen antisemiet ben. Voor alle duidelijkheid, ik veroordeel antisemitisme onvoorwaardelijk”. Boven hem hingen rode vaandels in de stijl van het Derde Rijk, waarbij het hakenkruis vervangen werd door emblemen van gekruiste hamers. Het pak dat Roger Waters droeg, toonde gekruiste hamerbeelden die deden denken aan de afbeeldingen van de fictieve neonazistische organisatie uit de film ‘Pink Floyd: The Wall’ uit 1982.

Volledig scherm Roger Waters tijdens zijn concert in Berlijn. © TikTok

Op een scherm werden in de vorm van een kruisbeeld ook namen van overleden figuren getoond, waaronder George Floyd, de zwarte man wiens dood door toedoen van politieagenten uit Minnesota wereldwijd tot protest leidde en resulteerde in de vorming van Black Lives Matter. Heel controversieel was de opname van Anne Frank, de joodse tiener die tijdens de Holocaust werd vermoord, en Abu Akleh, een Al Jazeera-journalist die vorig jaar dodelijk werd neergeschoten terwijl hij verslag deed van een inval door de Israel Defense Forces in een Palestijns vluchtelingenkamp.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Roger Waters in het Antwerpse Sportpaleis op 14 mei 2023. © Joel Hoylaerts / Photo News

De opmerkingen leiden tot heel wat verontwaardiging bij veel critici die de rockster beschuldigen van antisemitisme. Leden van de joodse gemeenschap vonden het concert zeer aanstootgevend. “Goedemorgen voor iedereen, behalve Roger Waters die in Berlijn de nagedachtenis van Anne Frank en de zes miljoen Joden die in de Holocaust zijn vermoord, heeft ontheiligd”, reageerde het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken woedend in een Twitter-verklaring. Ook Het Simon Wiesenthal Centrum veroordeelde het spektakel en twitterde: “De autoriteiten van Frankfurt en de Mercedes Benz-arena in Berlijn – een plaats van waaruit Joden door de nazi’s werden gedeporteerd – zouden zich moeten schamen dat ze de antisemiet Roger Waters deze locatie voor zijn concert hebben gegeven.”

Het is niet de eerste keer dat Waters onder vuur ligt. Over de oorlog in Oekraïne maakte de rocker ook opmerkelijke uitspraken. Zo zou Oekraïense president Zelensky de oorlog “oppoken”. Daarnaast deed zijn mening over het conflict tussen Israël en Palestina ook al heel wat stof opwaaien. De voorman van Pink Floyd laat zich vaak kritisch uit over het Israëlische beleid in de Palestijnse gebieden. Zo heeft hij gezegd dat Israël een “apartheidsstaat” is die aan “etnische zuivering” doet.

Ook Polly Samson, de vrouw van Pink Floyd-gitarist David Gilmour beschuldigde de medeoprichter van de band ervan ‘antisemitisch’ te zijn tot zijn ‘rotte kern’, waarop Gilmour zijn vrouw gelijk gaf. De Brit verdedigde zich in een reactie op de beschuldigingen van anti-Joodse onverdraagzaamheid: “Er is geen enkele milliseconde van antisemitisme in mijn leven.”

KIJK. Dit was Roger Waters in het Sportpaleis

LEES OOK.