Rod Stewart stelt bezorgde fans gerust: “Ik ga nooit stoppen met muziek”

Festivals Van Def Leppard tot Carnation en Bompa Punk: dit was de perfect georgani­seer­de laatste dag Graspop Metal Meeting

55.000 metalheads per dag zaten het voorbije weekend te puffen op een zonovergoten Graspop Metal Meeting in Dessel. Het uitverkochte festival verliep op wieltjes, en bood met zo’n 150 bands heel wat afwisseling in het hardere genre. Een uitgebreid overzicht van alle hoogtepunten en memorabele momenten tijdens de laatste festivaldag.