Rock Werchter vult affiche verder aan: ook Machine Gun Kelly, Sam Fender en The Black Keys komen naar het festival

Na geannuleer­de concerten Sportpa­leis: The Weeknd komt in 2023 naar Koning Boudewijn­sta­di­on

Goed nieuws voor de fans van The Weeknd (32). De ‘Save Your Tears’-zanger heeft op Instagram nieuwe concertdata en locaties bekendgemaakt van zijn ‘After Hours Til Dawn’-tour én ons Belgenlandje is erbij. Op 11 juli 2023 komt hij het Koning Boudewijnstadion in Brussel in vuur en vlam zetten.

28 november