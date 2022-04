Rock Werchter pakt uit met extra dagfestival en strikt Florence + the Machine als headliner

“De voorbije twee zomers was het eerder stil in het Festivalpark”, aldus organisator Herman Schueremans. “De honger om ten volle opnieuw festivals te beleven is groot. Zo zijn zowel Rock Werchter als Werchter Boutique uitverkocht. Vroeger dan ooit is dat. De knaldrang is echt. Zowel bij de fans als bij de artiesten. En ook bij ons. We want more. Daarom pakken we uit met dit éénmalig extra dagfestival om de terugkeer van de festivals te vieren. Een aantal topartiesten waaronder het altijd geweldige Florence + the Machine is reeds geboekt.”