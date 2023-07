Rock Werchter bewees waarom het al die internationale onderscheidingen in de festivalwereld verdient, maar leek dit jaar ook voor het eerst te kreunen onder dat succes

Muziek Twee weken geleden speelde hij nog op Graspop: Ryan Siew (26), gitarist van metalband Polaris, plots overleden

Ryan Siew, gitarist van de metalcore-band Polaris, is overleden. Hij werd 26 jaar oud. Het nieuws werd via Instagram gedeeld door zijn bandleden, die onlangs nog samen met hem op Graspop stonden. “Hij was grappig, moedig en creatief.”