Robbie Williams vormt nieuwe band met vrienden

Robbie Williams is van plan om binnenkort weer met een band het podium op te gaan. Niet met zijn oude makkers van Take That maar met een nieuw te vormen groep. "Het gaat om een klein project", zegt de zanger op Instagram Live. "Er komen liedjes aan die ik niet onder de naam Robbie Williams zal uitbrengen. Ik ga dit doen met vrienden.”

Robbie is er erg enthousiast over en wil met zijn nieuwe groep ook de grens over. "Ik wil naar Berlijn, maar ook naar Tokio. Ik wil naar verschillende plekken. Dit gaat heel leuk worden denk ik."

Veel verwachtingen heeft Robbie overigens niet. "Het is een passieproject. Het zou leuk zijn als het wat wordt maar als dat niet zo is, hebben we plezier gehad.”

De muziek met het vriendengroepje is niet het enige wat er qua nieuwe muziek aankomt. Afgelopen zomer bevestigde Robbie dat hij de studio in is gedoken met Gary Barlow en hij schreef meer dan vijftig liedjes tijdens de lockdown.

