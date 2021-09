Rob de Nijs komt ondanks parkinson nog één keer naar ‘t Sportpaleis: “Eigenlijk had ik het 15 jaar geleden al moeten weten”

“Hé Beer, het is goed nu”, zegt hij tegen zijn 4-jaar oude Labradoodle, wanneer die met z’n poten op mijn schouders komt liggen voor de zoveelste lieve knuffel in zijn woonkamer in Bennekom. “Ik merk dat je haar leuk vindt, en ik kan je geen ongelijk geven.” Rob gniffelt. Dat er nog altijd wat deugnieterij als vanouds in de Nederlandse casanova schuilt, jawel. Met hippe witte Nikes aan zijn voeten verwelkomt hij ons. “Weet je dat ik destijds de eerste Nederlander was die ze droeg als dagelijkse schoen?”, klinkt het ietwat trots. Zijn handen bibberen, maar met de glimlach omarmt hij zijn “lieve parkinson”, zoals hij het beestje noemt dat zijn lichaam vernielt. Het doet zijn gedachten snel afdwalen tijdens dit interview, maar op de buitenkant lijkt dat beestje geen vat te hebben. Fysiek knapper dan een gezonde tachtiger. “Toch voel ik me iets minder goed dan hoe ik eruit zie”, moet hij toegeven. “Het is daarom tijd om afscheid te nemen. Van ‘t podium dan toch.”