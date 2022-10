Rihanna reageert voor het eerst op haar Super Bowl-optreden: “Zenuwachtig, maar ik heb er zin in”

Het Amerikaanse ‘TMZ’ wist de 34-jarige superster te strikken voor een reactie terwijl ze boodschappen aan het doen was in Los Angeles. “Ik ben zenuwachtig, maar ik heb er wel zin in”, aldus de zangeres. Meer details gaf Rihanna nog niet prijs, maar de kans is wel groot dat ze straks niet alleen op het podium staat. Toen ‘TMZ’ haar vroeg of haar partner A$AP Rocky haar zou vergezellen, reageerde de zangeres met “misschien”.

Twee keer afgewezen

Het Amerikaanse muziekblad ‘Rolling Stone’ maakte eerder bekend dat Rihanna een aanbod om op te treden op de hoogmis van de NFL eerder al tweemaal afwees, in 2018 en 2019. Ze deed dat naar verluidt uit solidariteit met quarterback Colin Kaepernick. Hij werd persona non grata in de NFL omdat hij tijdens het volkslied knielde uit protest tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.

Voor de Barbadiaanse zangeres is de halftimeshow haar eerste optreden in zo’n zes jaar tijd. De laatste keer dat Rhanna op het podium stond was na de release van haar album ‘Anti’, in 2016. In de jaren die volgden, bracht RiRi slechts een handjevol singles uit. De voornaamste focus van de zangeres was namelijk het uitbouwen van haar Fenty-imperium. Denk bijvoorbeeld maar aan haar make-uplijn ‘Fenty Beauty’ en lingeriemerk ‘Savage X Fenty’.

De Super Bowl gaat dit jaar door op 12 februari in Glendale, Arizona. Vorig jaar mochten Dr Dre en Snoop Dogg de halftimeshow verzorgen. Zij kregen destijds het gezelschap van Mary J Blige, Eminem, Kendrick Lamar en 50 Cent. Eerder stonden ook al grote namen zoals The Weeknd, Shakira en Jennifer Lopez er op het podium.

