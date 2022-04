Rihanna en Alicia Keys achterna: Lous and the Yakuza tekent bij Amerikaans platenlabel van Jay-Z

Lous and the Yakuza vertoeft bij Roc Nation in goed gezelschap. Zo hebben ook supersterren als Rihanna (34) en Alicia Keys (41) een contract bij het label. Van Keys mag Lous and the Yakuza trouwens het voorprogramma verzorgen tijdens haar aankomende tournee door Europa en Amerika.

De internationale carrière van de artieste lijkt zo in een sneltempo te raken. Het levensverhaal van Lous and the Yakuza leest dan ook als een echt sprookje. Als kind was ze oorlogsvluchteling, als jongvolwassene leefde ze als dakloze in Brussel en vandaag is ze een topmodel - recent liep ze nog een show voor Louis Vuitton - en een van onze meest veelbelovende muzikale exportproducten. “Vroeger leefde ik op straat en nu woon ik in een penthouse met een grote koelkast die mijn vrienden elke dag plunderen”, vertelde ze daar vroeger al over.