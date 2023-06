Ricky Martin, Enrique Iglesias en Pitbull gaan samen op tournee in Noord-Amerika

Je leest het goed. De drie wereldsterren, Ricky Martin, Enrique Iglesias en Pitbull, slaan de handen in elkaar en zijn van plan om negentien steden, verspreid over Noord-Amerika, in vuur en vlam te zetten. De tour zal bestaan uit drie headlinder-sets. De ‘Trilogy Tour’ gaat van start op 14 oktober en zal aantreden in heel wat grote steden, waaronder Toronto, Montreal , New York, Los Angeles en Las Vegas. Op 10 december sluit het trio hun tournee af in Vancouver.