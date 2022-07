Revival Kate Bush blijft maar gaan: streamingcijfers ‘Running up that hill’ met 9.000 procent gestegen

De populaire Netflix-serie ‘Stranger Things’ weet haar fans al vanaf het eerste seizoen te bekoren met nostalgische muziek uit de jaren 80. Elke aflevering worden kijkers getrakteerd op echte klassiekers. Een van deze klassiekers is ‘Running up that Hill’ van de Britse zangeres Kate Bush. Toen het nummer op 24 mei verscheen in de vierde aflevering van het vierde seizoen, werd het nummer in een mum van tijd populair. Dat succes is ook te merken in de streamingcijfers, want op dit moment is het lied een van de meest beluisterde hits op Spotify, met 497,37 miljoen luistersessies. Spotify communiceerde in een recent rapport dat de streamingcijfers van het lied op dit moment met maar liefst 9.000 procent zijn toegenomen.