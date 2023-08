REVIEW. Helmut Lotti kiest voor Metal dat niet roest in het Antwerpse Riverenhof: “Kom voor de hype, blijf voor de uitstékende show”

MuziekRun to the hills, fans van het rustgevende klassieke genre, want Helmut Lotti (53) gooit het in Antwerpen over een heel andere boeg. Met zijn uitverkochte ‘Helmut Goes Metal’ concerten in het Riverenhof bekoort hij jong, oud en metalhead tegelijk. Geen wonder dat hij in één keer ook een gelijknamige plaat lanceert, inclusief eigen nummer. “Een stem die alle ‘devilhorns’ de lucht in deed gaan.”