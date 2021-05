Reünie tussen Marco Borsato en Leontine lijkt steeds waarschijnlijker

Borsato heeft zin om weer op het podium te staan. “2020 was voor ons allen een roerig jaar. Ook voor mij persoonlijk, wat niet onopgemerkt is gebleven. Gelukkig heb ik nu de energie en het plezier weer teruggevonden in de muziek. Ik kijk er enorm naar uit om weer op te treden en mijn fans te zien”, aldus de zanger. Borsato is momenteel overigens op Ibiza, met zijn ex-vrouw Leontine. De twee lijken het weer samen te proberen.

Volledig scherm Marco en Leontine © Instagram

“Ik ben nog steeds verliefd op dezelfde vrouw en heb steeds met veel respect over haar gesproken”, vertelde hij onlangs in ‘De Cooke & Verhulst Show’. “Het mooie is dat we langzaam weer aan het daten zijn. We leven niet in het verleden of de toekomst, maar in het hier en nu.”

Glas heffen

Borsato trapt zijn ‘Hef Je Glas Met Mij’-tour af op 24 november in Brussel. Zijn eerste Nederlandse show staat op 30 november gepland in het Patronaat in Haarlem. De kaartverkoop start vrijdagochtend. Dat heeft concertorganisator MOJO woensdag bekendgemaakt.

De naam van de tour, naar zijn gelijknamige nummer met Rolf Sanchez en John Ewbank, is volgens Borsato toepasselijk. “Het lijkt er steeds meer op dat we dit jaar ons glas kunnen gaan heffen, nu alweer overdag op het terras, maar met een beetje geluk op steeds meer plekken en tijdstippen. De wereld gaat zich langzaam openen en dan wil ik met jullie het glas heffen! Door corona realiseer ik me ook hoe bijzonder het is om straks weer met zijn allen te kunnen genieten van livemuziek. Ik kan niet wachten om met jullie te proosten!”

