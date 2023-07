Resterende ‘coins’ van Rock Werchter? Vanaf vandaag kan je terugbetaling vragen, maar het kost je geld

Alleen kost het je wel één ‘coin’ aan transactiekosten om je overige bedrag terug te krijgen. In het geval van Werchter is dat dus 3,5 euro. Vanaf donderdag 6 juli 2023 om 11 uur tot en met donderdag 20 juli 2023 om 23.59 uur kan je via een online formulier je geld terugvragen. De terugbetaling gebeurt uiterlijk een maand na de aanvraag, belooft Rock Werchter. Winst maken zal je niet meteen kunnen, want de gratis ‘coins’ die je krijgt bij het inleveren van 15 lege bekers, petflesjes of blikjes, worden niet terugbetaald.