Remi en Diede uit ‘K2 zoekt K3' brengen samen een single uit

Showbizz Ondanks voorwaar­den: is Lil Kleine naar Marbella vertrokken?

Sony Music stopt per direct de samenwerking met Lil Kleine. De platenmaatschappij heeft dat besloten nadat de rapper afgelopen week drie nachten vast zat op verdenking van een poging tot zware mishandeling of mishandeling. Kleine zelf zou intussen volgens sommige bronnen in het buitenland verblijven, ook al is hij vrij onder voorwaarden.

21 februari