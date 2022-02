Regi onthult het verhaal achter ‘Walk On Water’: “Dankzij een reisje en een fles wijn”

Regi onthult in De Grote Peter van de Veire Ochtendshow van MNM waar hij de inspiratie voor de hit haalde. “Ik heb de gewoonte om van locatie te veranderen als ik nieuwe nummers schrijf. Ik ben naar Jordanië getrokken om te schrijven. We zaten aan de Dode Zee, daarop kan je drijven. Daartegenover ligt Israël, het ‘Beloofde Land’. ‘s Avonds met een fles wijn is dan het idee gekomen om daar een nummer over te schrijven. Wij vroegen ons af of daar niet eens, zoals een pipo 2.000 jaar geleden, iemand over dat water was gelopen", lacht Regi.