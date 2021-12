Regi maakt kans op 5 MIA’s: “Ik heb al een coronamuur gemaakt in mijn studio, vol gouden platen uit die periode”

De komst van corona luidde het tijdperk van de winst voor Regi in. ‘Kom wat dichterbij’, ‘Vuurwerk’ en ‘Vergeet de tijd’ - om er maar drie in dat rijtje platinahits op te noemen. “Best raar want voor iedereen is 2020 een vreselijke periode geweest”, zegt Regi. Ook voor hem op privévlak, met zijn scheiding. “Maar ik heb in dat jaar wel de grootste hits van mijn leven gescoord. Ik heb zelfs in mijn studio een coronamuur gemaakt, vol gouden platen uit dat jaar. (lachje) Dat die nu dan genomineerd worden voor een MIA, ja dat is écht straf.” Met Milk Inc. won hij in 2007, 2008 en 2009 al in de categorie ‘beste dance’. Solo lukte hem dat nog niet, maar nu heeft hij op 3 februari, wanneer de MIA’s uitgereikt worden in Brussel, kans om er meteen vìjf binnen te halen. ‘Hit van 2020' met ‘Kom wat dichterbij', ‘Live act’, ‘Producer’, ‘Album’ met ‘Vergeet de tijd’ en ‘Dance’. “Op die van ‘Live act’ ben ik heel fier. Met Milk Inc. waren we daarvoor ook genomineerd, nadat we in de zomer van 2009 op Rock Werchter hadden gespeeld. Nu heb ik die liveband terug bijeengebracht voor het Sportpaleis (hij stond er op 30 oktober voor het eerst solo, na 26 Sportpaleizen met Milk Inc., red.), en om er dan nu opniéuw mee genomineerd te worden, is echt heel cool”, vindt hij. “Eindelijk hebben de mensen ook door dat ik een producer ben. (lachje) Die nominatie heb ik nooit eerder gehad. Alsof alles klopt vandaag.”