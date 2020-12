Regi kroont zich tot succesvolste Belg op Spotify: “Ik denk dat ik corona hier toch een beetje voor moet bedanken”

Muziek Zwangere Guy en Lous and the Yakuza vallen in de prijzen op Red Bull Elektrope­dia Awards

25 november Geen grote slokoppen op de Red Bull Elektropedia Awards woensdagavond. De prijzen werden netjes verdeeld onder alle genomineerden. Onder meer Lous and the Yakuza, Zwangere Guy en Charlotte De Witte mochten een beeldje mee naar huis nemen. De veiling voor het solidariteitsfonds van de muzieksector bracht meer dan 26.000 euro in het laatje. Populairste item was een platinaplaat van zangeres Angèle.