Regi en Pauline lossen tweede single ‘Lost Without You’ ten voordele van Rode Neuzen Dag

Spaargids.be 72.000 Belgen verander­den afgelopen jaar van bank: Hoe doe je dat gratis en zonder papierwerk?

Meer dan 72.000 mensen veranderden het voorbije jaar van bank via bankswitching. Dat is bijna dubbel zoveel als voor de invoering van de bankoverstapdienst in 2017. Waarom kan het interessant zijn om van bank te veranderen? Hoe gaat zo’n overstap in z’n werk? En hoeveel kost het? Spaargids.be legt uit.

10 november