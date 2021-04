Regi en Niels Destadsbader gaan voor nieuwe zomerhit: "Niels won jaar na jaar, dus vroeg ik hem om samen te werken"

'En vanaf nu blijft de winst in mijn kamp!', moet Regi gedacht hebben toen 'Kom wat dichterbij' het anthem van de zomer 2020 werd en ook officieel zo bekroond werd met de Radio 2 Zomerhit. "Ik was al jaren genomineerd, maar telkens ging ene Niels Destadsbader met de hoofdprijs lopen", klinkt het lichtjes gefrustreerd in het Penxten-kamp. "'Vanaf volgend jaar doen we het samen!', zei ik blijkbaar nogal snel na de overwinning tegen Niels. (lacht)" Destadsbader knikt. "We zijn daar in de backstage nog úren over blijven praten. Tot zelfs de mannen van de security ons buiten stuurden en we het gesprek gewoon hebben verdergezet op de parking. (lacht) Oké, we hadden wat pintjes op, champagne in Regi's geval. Maar toen hij me dan een half jaar geleden belde om effectief samen te werken, wist ik natúúrlijk nog wat hij gezegd had."