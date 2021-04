Regi en Niels Destadsbader brengen nummer uit: “En nu samen Zomerhit winnen”

Niels: “Maar vorig jaar ging Regi er wél mee lopen en toen zei ik al lachend, en een beetje dronken, op de afterparty: ‘Waarom gaan we er volgend jaar niet samen voor?’ Ik bedoelde dat als een grapje, maar Regi nam het heel serieus op. Plots stond ik in z'n studio en hebben we een liedje gemaakt. (lacht)”

Regi: “De single is nog maar net uit, maar ik heb me al kapot geamuseerd met Niels. Pas op, we zijn ook professioneel, maar het is ook lachen, gieren en brullen.”