Reggae-producer Lee 'Scratch' Perry overleden

Perry was een pionier in het reggae- en dubgenre en heeft met zowat iedereen die iets betekent in de reggae samengewerkt. Hij introduceerde vernieuwende studiotechnieken en stond mee aan de wieg van de dub, waarbij bestaande nummers hergebruikt worden met andere ritmes of klanktechnieken.

In 1973 bouwde Perry zijn eigen Black Ark-studio, waar hij naar hartenlust experimenteerde. Hij produceerde klassiekers uit het genre van onder meer Bob Marley, Max Romeo, The Congos en The Heptones. Het befaamde 'Police and Thieves' van Junior Murvin was ook van zijn hand. Het nummer werd later gecoverd door The Clash. Perry ging later ook aan de slag als zanger samen met zijn groep The Upsetters.