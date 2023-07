Regenbuien à volonté, wederom frustratie aan The Barn en bloedmooie triomf van Max Colombie: dit was dag drie van Rock Werchter

3 snelle vragen aan actrice Caroline Maes

"Muse. Ik heb hen nog nooit live gezien, en ben heel benieuwd. We hadden ook onze zinnen gezet op Sigur Rós, maar daar waren we te laat voor. Al kom ik sowieso ook voor de sfeer: ik heb jarenlang in Werchter gewoond, en dan wil je er gewoon bij zijn."

"Ik heb hier al veel artiesten leren kennen, waar ik voordien nog nooit van gehoord had. Vorig jaar was Kruangbin zo'n verrassing. Dat was écht geweldig. Maar als ik een favoriet optreden moet kiezen op het festivalterrein, dan is het eentje van 2022. We zijn toen met het hele gezin naar Werchter Boutique geweest, en zagen daar Stromae aan het werk. Heerlijk was dat."