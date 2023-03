Red Star Line: wanneer speelt welke cast en hoeveel kost het goedkoopste ticket? Alles wat je moet weten over de musical

Met twee staande ovaties en meer dan 200.000 tickets die al de deur uit zijn, ging spektakelmusical ‘Red Star Line’ enkele dagen geleden in première in het Studio 100 pop-up theater in Puurs. Het verhaal vertelt de Amerikaanse droom die twee miljoen mannen, vrouwen en kinderen uit Antwerpen najoegen tussen 1873 en 1934. Per schip naar New York emigreren in de fameuze Red Star Line, gedemonstreerd in de musical via een stalen en rondrijdende constructie van 38 meter lang en 7 meter hoog. Al zeker 122 voorstellingen zijn gepland dit jaar - eerst tot eind mei, vervolgens na de zomer - en die blijven aandikken afhankelijk van de vraag naar tickets.

Hoeveel kosten de tickets?

Voor het goedkoopste ticket betaalt u als bezoeker 52,95 euro (op weekdagen, want tijdens het weekend komt daar 5 euro bij). Dan zit u helemaal bovenaan in één van de acht rijdende tribunes en kijkt u op het schouwtoneel neer. Het duurste ticket, een zogenaamde prestige seat bevindt zich helemaal op de eerste rij van de tribune en kost u 130 of 135 euro, afhankelijk van de dag. In dat ticket zit een drankje en hapje begrepen. Omdat de tribunes rijden kom je als bezoeker altijd op een plek te zitten waar je het spektakel van dichtbij kan beleven.

Het spektakel zelf duurt twee uur en vijftien minuten, er is geen pauze voorzien. Als toeschouwer ervaart u alles met een hoofdtelefoon op. De hoofdtelefoons liggen per stoeltje klaar in de tribune en worden telkens na elke voorstelling van nieuwe hygiënische beschermingshoesjes voorzien.

Overzicht ticketprijzen van spektakelmusical Red Star Line van Studio 100.

Welke cast krijg je te zien?

Om te garanderen dat elke geplande voorstelling kan doorgaan zonder dat er een acteur uitvalt door bijvoorbeeld ziekte, koos Studio 100 voor twee evenwaardige teams van hoofdrolspelers - met telkens 11 acteurs. Jonas Van Geel geeft afwisselend met Jelle Cleymans gestalte aan de hoofdrol van Jan, die een koppel vormt met Marie. Dat hoofdpersonage wordt afwisselend gespeeld door Ianthe Tavernier en Lotte Stevens. Ook deze acteurs wisselen ongeveer om de twee dagen telkens van rol: Peter Van den Begin en Peter Van de Velde voor het personage van Walter, Free Souffriau en Laura Seys voor Martha, en Jan Schepens en Peter Thyssen voor de rol van Jef. Wanneer welke cast speelt, wordt beslist naargelang hun persoonlijke agenda en om het aantal voorstellingen per week doenbaar te houden. Via deze link krijgt u een overzicht van welke acteur u bij welke voorstelling op het podium zal zien.

Naast de hoofdcast zijn er per voorstelling 37 ensembleleden, 30 figuranten (er zijn 3 groepen van 30 die afwisselen) en 15 kinderen (2 groepen van 15 wisselen per voorstelling af).

Twee koppels spelen de hoofdrollen. Links Lotte Stevens en Jelle Cleymans, rechts Jonas Van Geel en Ianthe Tavernier.

Wat kan je eten en drinken (en wat kost dat)?

Voor en na de voorstelling zijn 20 horecamedewerkers in de weer om drank en eten te voorzien. In de foyer van het Studio 100 pop-up theater staan verschillende standjes met onder meer hamburgers, hotdogs en pannenkoeken, wijn, bier en frisdrank. Betalen doet u met een drank- en snackkaart die bezoekers ter plekke kunnen aankopen. Als u die vooraf online koopt, krijgt u een korting van 5 procent en kost zo'n drank- en snackkaart u 19 of 47,5 euro. Uitgebreider dineren voor het spektakel kan in buffetvorm bij La Melodia, ook in de foyer gelegen. Kiezen uit Italiaanse voor-, hoofd- en nagerechten kost 48 euro per persoon, exclusief drank.

Wat krijg je in het VIP-pakket?

Voor toeschouwers die het allemaal wat exclusiever willen, bestaat er de optie ‘Chef’s Club’. Een VIP-arrangement waarbij u vooraf de voorstelling kan genieten van een vijfgangendiner dat samengesteld en goedgekeurd werd door sterrenchef Johan Segers van ‘t Fornuis in Antwerpen. Het pakket kost 425 euro, met daarin dranken, overdekte VIP-parking, een programmabrochure en ticket voor de musical inbegrepen.

VIP-programma bij musical Red Star Line van Studio 100

Waar kan je parkeren (en hoeveel kost dat)?

Het Studio 100 pop-up theater bevindt zich middenin de industriezone van Puurs, het Schoonmansveld - op een kleine tien minuten rijden vanaf de A12. Er zijn twee parkeerterreinen voorzien. Parking A is een niet-overdekte parking waar je op drie minuten wandelen van het theater kunt parkeren. Parking B is een overdekte parking die direct naast het theater gelegen is.

Parking B is enkel op voorhand te reserveren op de website en kost 15 euro. Op Parking A kan je ter plaatse je voor 12 euro een ticket kopen bij de parkeerwachter (bankkaart of contant). Als je een parkeerticket vooraf aankoopt via de website krijg je een korting van 2 euro.

‘Red Star Line’ in cijfers Per voorstelling staan er 93 mensen op de scène. Een groep die bestaat uit: 11 hoofdrolspelers per voorstelling. Maar er zijn er 23 in totaal, aangevuld met 6 swings in de backstage. Jelle Cleymans en Jonas Van Geel vertolken afwisselend de rol van Jan, Ianthe Tavernier en Lotte Stevens die van Marie. Ook Peter Van den Begin, Marleen Merckx, Carry Goossens, Free Souffriaeu en Jan Schepens spelen mee. Naast de hoofdcast zijn er per voorstelling 37 ensembleleden, 30 figuranten (er zijn 3 groepen van 30, dus 90 figuranten in totaal) en 15 kinderen (2 groepen van 15, dus 30 kinderen in totaal). Backstage werken er in totaal 130 medewerkers: 25 technische crewleden, 8 kostuumverantwoordelijken, 8 kappers/make-upartiesten, 21 creatives (inclusief assistenten), 10 personen productieteam, 1 venue coördinator, 1 EHBO-verantwoordelijke, 6 medewerkers aan de infopunten, 30 medewerkers aan de tribunes, vestiaire, ticketcontrole en parking en 20 horecamedewerkers. Het decor bestaat uit: 23 bewegende elementen, 8 tribunes, 8 ledtorens, 2 auto’s, 5 bootwagens (inclusief boeg). Qua attributen zijn de belangrijkste die van de aankleding. Er worden per voorstelling in totaal 120 pruiken, 115 snorren gebruikt als aanvulling op de 650 kostuums. Productiekost van 6,5 miljoen euro 1.660 toeschouwers per voorstelling

