Red Hot Chili Peppers kondigen wereldtournee aan

In de video krijgen we Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith en John Frusciante te zien. De vier bandleden bevinden zich in de fictieve nieuwsstudio KHOT. Kort na hun introductie maakt het viertal bekend dat ze binnenkort weer op wereldtournee gaan. De tour gaat van start in juni 2022 en begint in de Verenigde Staten. Precieze data en andere landen werd nog niet bekendgemaakt door de groep.

Grote hits

Het is voor de Red Hot Chili Peppers de eerste keer dat ze op tournee gaan sinds de terugkeer van hun gitarist John Frusciante. Deze laatste verliet de groep voor een eerste keer in 1998. Frusciante keerde in 1998 terug naar de Amerikaanse rockgroep, maar gaf er opnieuw de brui aan in 2009. Tien jaar later, in december 2019, kondigde de groep opnieuw zijn comeback aan.

Red Hot Chili Peppers werd in 1983 opgericht en bestaat tegenwoordig uit Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith en John Frusciante. De band veranderde in de afgelopen jaren regelmatig van samenstelling en scoorde grote hits met nummers als ‘Californication’, ‘Snows’, ‘Otherside’ en ‘Under the Bridge’.

