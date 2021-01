Recordbrekende Olivia Rodrigo nu ook in België op 1 in de Ultratop

Showbizz André Rieu overweegt zijn Stradivari­us te verkopen om zijn orkest te redden: “Dit is mijn levenswerk”

10 januari Geen concerten op het door hem zo geliefde Vrijthof in Maastricht en een orkest dat noodgedwongen thuiszit. De coronamaatregelen zijn een nachtmerrie, zo stelt Rieu in het Nederlandse radioprogramma ‘Blaaskracht’. De maestro maakt zich zorgen over het voorbestaan van zijn ‘levenswerk’ en is zelfs bereid zijn Stradivarius te verkopen om te voorkomen dat hij zijn musici de laan uit moet sturen.