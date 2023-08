Record: Lost Frequencies haalt als eerste Belg meer dan 1 miljard streams op Spotify

Het nummer ‘Where Are You Now’ van Lost Frequencies blijkt een ongezien succes. Het lied, een samenwerking met zanger Calum Scott, kwam in 2021 uit. Op zo'n twee jaar tijd wist het meer dan 1 miljard streams te verzamelen op Spotify. Dat is een record, want geen enkele Belg slaagde daar eerder in. “Ik ben zo dankbaar voor de liefde en steun van mijn fans wereldwijd", liet Felix De Laet in een reactie weten. “Het is zo’n eer dat mijn muziek zo’n publiek kon bereiken op Spotify. Dit bewijst nog maar eens dat muziek de kracht heeft om mensen samen te brengen.”