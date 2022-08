RECONSTRUCTIE. Kamping Kitsch Club: hoe verkleedpartijtje onder vrienden uitgroeide tot foutste festival van het land

FestivalMarginaal, marginaler, Kamping Kitsch Club: morgen gooien 25.500 vrolijk verklede feestvierders in Kortrijk álle remmen los op muziek van onder anderen Average Rob, Yves Deruyter en Kabouter Plop. In geen tijd is dit ‘foute festival’ uitgegroeid tot één van de populairste en snelst uitverkochte van het land. Straffer: “Intussen hebben we al drie jaar een Nederlandse editie en volgende zomer trekken we zelfs naar Duitsland.” Of hoe een verkleedpartijtje dat in 2011 enkel onder vrienden begon zo uit de hand kon lopen...